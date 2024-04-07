Nuri Alço'nun tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam edecek

Dün birtakım rahatsızlıklardan dolayı hastaneye giden Nuri Alço'nun tedavisine Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam edilecek.

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Nuri Alço, dün öğleden sonra bulantı ve halsizlik şikayetleri sonrası hastaneye gitmişti. Alço, doktorlar tarafından tetkiklerinin yapılması amacıyla yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı. Nuri Alço bugün Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Alço'nun tedavisine burada devam edilecek. - ESKİŞEHİR