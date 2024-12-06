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Nurgül Yeşilçay, Suudi Arabistan'daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı

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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Suudi Arabistan'daki Red Sea Film Festivali'ne katıldı. Kırmızı elbisesiyle göz kamaştıran güzel oyuncunun festivalden yaptığı paylaşım da çok beğenildi.

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Paramparça, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülperi ve son olarak Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay katıldığı bir etkinlik nedeniyle yeniden gündemde.

KIYAFETİ ÇOK BEĞENİLDİ

Ünlü oyuncu, Suudi Arabistan'daki Red Sea Film Festivali'nde boy gösterdi. Geceye kırmızılar içerisinde katılan Yeşilçay bu haliyle sosyal medyada takipçilerinden tam not aldı.

Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı

YORUM YAĞDI

Elbisesiyle geceye damga vuran Nurgül Yeşilçay'a sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Her halinle güzelsin', 'Kırmızı çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı

Nurgül Yeşilçay, Suudi Arabistan'daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıyusuf:

Peygamber Efendimiz'in kabrinin bulunduğu yerde yok cadılar bayramı yok festivaller. söyleyecek bir şey bulamıyorum artık. oralar kutsal topraklar. biraz utanın

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıASar Gnc:

iyi sükür sacmalamamis biri kiyafetiyle.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıElban Özmen:

asmalı konak filmi geldi şimdi aklıma özcan deniz falan

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMapo 77:

S arabia P. urno nun tadini aldi

Yorum Beğen0
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