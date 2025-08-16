Nurgül Yeşilçay'ın şok olduğu an: Reis diye kapıyı açtım

Nurgül Yeşilçay'ın şok olduğu an: Reis diye kapıyı açtım
Geçtiğimiz aylarda İstanbul'dan taşınma kararı aldığını açıklayan Nurgül Yeşilçay, yaz tatilini kalabalıktan uzak köyünde geçiriyor. Sıcak havalardan yakınan oyuncu, bahçıvanını Sedat Peker'e benzettiği paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil planları yapan ünlü isimler arasına katılan Nurgül Yeşilçay, kalabalıktan uzak bir tercih yaparak rotasını köyüne çevirdi. Sıcak havalardan yakınan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sene böyle sıcak ne Bodrum'da ne Çeşme'de gördüm. Çünkü hiçbirine gitmedim, köyüme geldim. Köyüm de köyüm. Köylüler buluşalım" sözleriyle tatil planını duyurdu.

Köy hayatını ve gündelik yaşantısını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam eden Yeşilçay, esprili paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTICI

Son olarak evine çağırdığı bahçıvanı, Sedat Peker'e benzeten oyuncu, "Benim Nurgül Yeşilçay'a benzememden çok Sedat Peker'e benziyor abi" notunu paylaştı. Mizahi üslubunu sürdüren Yeşilçay, "Reis diye kapıyı açtım, bahçıvan çıktı" sözleriyle takipçilerini güldürdü.

