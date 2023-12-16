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Nurgül Yeşilçay'ın oğluyla Athena konserine gitmesi sonrası Gökhan Özoğuz'a sitem

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Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer ile evliliğinden olan oğlu Osman Nejat, annesiyle birlikte Athena konserine gitti. Ancak konser sonrası Gökhan Özoğuz'un tavrından rahatsız olan Yeşilçay, sosyal medya hesabından sitemini dile getirdi.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer ile evliliğinden olan ve Londra'da okuyan oğlu Osman Nejat, tatil için Türkiye'ye geldi.

Osman Nejat, ayağının tozuyla annesi ile birlikte Athena konserine gitti.

Oğlu ile konsere giden Nurgül Yeşilçaydan Gökhan Özoğuza sitem: Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin

Anne oğulun güzel başlayan gece, tatsız bitti.

Athena grubunu tebrik etmek için konser sonrası oğlu ile birlikte kulise giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'un tavrından rahatsız oldu.

Yeşilçay, sitemini sosyal medya hesabında dile getirdi.

"Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor, çünlü çok seviyor Athena'yı... Kulise gidiyoruz tebrik etmek için! Ay Gökhan'da bir afra bir tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı! Neyse sakın hayaallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!"

Oğlu ile konsere giden Nurgül Yeşilçaydan Gökhan Özoğuza sitem: Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Nurgül Yeşilçay Gökhan Özoğuz Cem Özer Athena Haberler

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