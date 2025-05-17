Nurgül Yeşilçay'dan radikal karar! İmajını tazeledi

Nurgül Yeşilçay'dan radikal karar! İmajını tazeledi
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Nurgül Yeşilçay'dan radikal karar! İmajını tazeledi
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İstanbul'u terk edeceğini açıklayan Nurgül Yeşilçay, yeni hayatına radikal bir adımla giriş yaptı. Yıllardır uzun kullandığı saçlarını kestiren ünlü oyuncu, yeni imajını Instagram'da paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'u terk edeceğini açıklayan Nurgül Yeşilçay, şimdi de dış görünüşünde radikal bir değişikliğe imza attı. Uzun süredir birlikte olduğu Necati Kocabay ile şehir hayatına veda etme kararı alan ünlü oyuncu, yeni evlerinin İstanbul'un kalabalığından uzak ama merkezi bir konumda olduğunu belirtmişti.

Nurgül Yeşilçay'dan radikal karar! İmajını tazeledi

Yeni bir hayat düzenine adım atma kararı alan Yeşilçay, şimdi de yıllardır uzun kullandığı saçlarını kestirerek hem şaşırttı hem de hayranlarından tam not aldı. Ünlü oyuncunun bu adımı, yaşamındaki köklü değişimin dışa yansıması olarak yorumlandı. Yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşan Yeşilçay, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Nurgül Yeşilçay'dan radikal karar! İmajını tazeledi

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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