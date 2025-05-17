Nurgül Yeşilçay'dan radikal karar! İmajını tazeledi

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'u terk edeceğini açıklayan Nurgül Yeşilçay, şimdi de dış görünüşünde radikal bir değişikliğe imza attı. Uzun süredir birlikte olduğu Necati Kocabay ile şehir hayatına veda etme kararı alan ünlü oyuncu, yeni evlerinin İstanbul'un kalabalığından uzak ama merkezi bir konumda olduğunu belirtmişti.

Yeni bir hayat düzenine adım atma kararı alan Yeşilçay, şimdi de yıllardır uzun kullandığı saçlarını kestirerek hem şaşırttı hem de hayranlarından tam not aldı. Ünlü oyuncunun bu adımı, yaşamındaki köklü değişimin dışa yansıması olarak yorumlandı. Yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşan Yeşilçay, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.