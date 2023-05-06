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Nuray Yıldız Seda Sayan'a göbek açtırdı!

Nuray Yıldız Seda Sayan'a göbek açtırdı!

Magazin Haberleri

Seda Sayan, güzellik uzmanı Nuray Yıldız'la çalışmaya başladıktan sonra 16 cm inceldi. Göbeği açık kıyafetler giymeye başlayan sanatçı, "Bu yaz gardırobumu göbeği açık kıyafetlerle dolduracağım" dedi.

Seda Sayan zayıflamak için yakın dostu, güzellik uzmanı Nuray Yıldız ile çalışmaya başladı. "Sahnelerin Barbie bebeği" olarak nitelendirilen ünlü sanatçı, zamanı geri sarmaya başladı ve kısa sürede sonuç aldı. Nuray Yıldız'ın son teknoloji Star Slim cihazı sayesinde 16 cm incelen Sayan, giyim stilini de değiştirdi.

Nuray Yıldız Seda Sayan'a göbek açtırdı!

"GARDIROBUM DEĞİŞECEK"

Artık göbeğini açıkta bırakan kıyafetler giyebilen Seda Sayan, "Hayatımda hiç göbeği açık kıyafet giymemiştim. Nuray Yıldız sayesinde yaz için gardırobumu göbeği açık kıyafetlerle dolduracağım. Güzelliğinizi güvendiğiniz ellere bırakın. Nuray Yıldız bana göbek açtırdı!" dedi.

Güzel sanatçı, Yıldız ile çalışmaya devam edeceğini söyledi.

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