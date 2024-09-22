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Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı dünya evine girdi

Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı dünya evine girdi
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Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, geçen haziran ayında nişanlandığı fenomen Yiğit İnandı ile dün evlendi. Çift, sade bir nikâh töreniyle dünya evine girdi.

Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, geçen haziran ayında nişanlandığı fenomen Yiğit İnandı ile dün evlendi. Çift, sade bir nikâh töreniyle dünya evine girdi.

Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı dünya evine girdi

"NİKÂH YAPIP GELİYORUZ"

Yiğit İnandı nikâh öncesi verdiği pozu Instagram hesabından "Biz bir nikâh yapıp geliyoruz" notuyla yayınladı. Nisa Bölükbaşı da nikâh sonrası eşiyle çekildiği bir kareyi paylaştı.

Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı dünya evine girdi

Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı dünya evine girdi

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Magazin

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