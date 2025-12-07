Haberler

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı.

  • Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, Batuhan Yağlıoğlu ile nişanlandı.
  • Nişan töreni aile bireylerinin katıldığı sade ve şık bir törenle gerçekleşti.
  • Ayşe Nazlı Yumlu, 22 Temmuz 2000 doğumlu olup Nilüfer tarafından evlatlık edinilmiştir.

Ünlü şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, bir süredir birlikte olduğu Batuhan Yağlıoğlu ile hayatlarını birleştirme yolunda önemli bir adım attı. Çift, aile bireylerinin katıldığı sade ve şık bir törenle nişanlandı.

Nişanın aile arasında samimi bir atmosferde gerçekleştiği öğrenilirken, törene ilişkin ilk kareler sosyal medyada da ilgi gördü.

AYŞE NAZLI YUMLU KİMDİR?

4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı, 22 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya geldi. 2001-2003 yılları arasında annesi Nilüfer ile aşk yaşayan Reha Muhtar, Ayşe Nazlı Yumlu'nun manevi babalığını üstlendi.

İngiltere'de eğitim hayatını sürdüren Ayşe Nazlı, zaman zaman İstanbul'a annesi Nilüfer'in yanına gelerek ziyarette bulunuyor. Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu İngiltere'de psikoloji okuyan kızı Ayşe Nazlı'yı ne kadar özlediğini dile getiriyor.

