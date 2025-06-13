Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov
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Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov
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Son dönemdeki başarılı projeleriyle adından söz ettiren Nilsu Berfin Aktaş, 10 kilo verdiği yeni haliyle dikkat çekti. Tatil için Fethiye'yi tercih eden ünlü oyuncu, bikinili pozlarının ardından bu kez oryantal yaptığı anları sosyal medyada paylaştı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Hayatım, Kalp Yarası ve Şakir Paşa Ailesi gibi projelerdeki performansıyla adından söz ettiren genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, hem güzelliğiyle hem de yeteneğiyle ekran başındakileri etkilemeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Geçtiğimiz haftalarda formda görüntüsüyle gündeme gelen Aktaş'ın yaklaşık 10 kilo verdiği öğrenilmişti. Yeni görünümünü takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen oyuncu, tatil pozlarıyla adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Akdeniz'in güneşli kıyılarından bikinili karelerini art arda paylaşan Nilsu Berfin Aktaş, bu kez takipçilerini şaşırtan farklı bir içerikle gündeme geldi. Güzel oyuncu, tatil sırasında oryantal yaptığı anları Instagram hesabından yayınladı. Dans performansıyla kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran Aktaş'a, takipçilerinden "enerjine bayıldık", "tam yaz kızı", "fit halin şahane" gibi yorumlar geldi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜmit Yurtsever:

kızışmış bu hatun

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Haber Yorumlarıerman genç :

Araplar kaçırmaz iyi bir bonservis bedeli öderler buna

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