Nilperi Şahinkaya'nın acı günü! Annesi son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Uzun süredir kanser tedavisi gören Vural, dün yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.

CENAZE TÖRENİ LEVENT'TE

Merhume Meltem Vural için bugün Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Vural'ın naaşı dualar eşliğinde toprağa verilecek.

UZUN SÜREN MÜCADELE

Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Ailesi ve sevenlerinin desteğiyle tedavisini sürdüren Vural, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

ÜNLÜ İSİMLER YANINDA OLDU

Cenazeye katılan ünlüler arasında Seda Bakan, Hande Erçel, Cem Yılmaz, Kerem Bürsin ve Emre Yusufi de vardı. Ünlü isimler, Nilperi Şahinkaya'ya destek olarak yanında bulundular.