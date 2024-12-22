Nihal Yalçın'dan 'Yalan Dünya' itirafı: Ciddi zorbalık yaşadım

Bahar dizisinde 'Efsun' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nihal Yalçın, bir televizyon kanalında konuk olduğu magazin programında soruları yanıtladı.

"KEŞKE BEN DE BU İŞİN İÇİNDE YER ALSAM"

Dizinin ilk sezonunu seyrederken; "Keşke ben de bu işin içinde yer alsam" diye iç geçirdiğini belirten Yalçın, kendisini dizinin bir oyuncusu olarak görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. 43 yaşındaki oyuncu, "Demet (Evgar) okuldan arkadaşım. Zaten hep beraber çalışmayı istiyorduk" dedi.

"ÇOK GICIK BİR KARAKTERİ SEVDİREBİLECEK KADAR BAŞARILI OYNUYOR"

Rol aldığı 'Efsun' karakterinin zorlu bir kadın olduğunu dile getiren Yalçın, rol arkadaşlarından Mehmet Yılmaz Ak'a da övgüler yağdırdı. Yalçın, "Çok enteresan bir adam. Sanki hiçbir şey yapmıyor gibi ama çok şey yapıyor. Çok gıcık bir karakteri sevdirebilecek kadar başarılı oynuyor." ifadelerini kullandı.

"SEKTÖRDE ZORBALIK YAŞADIM"

Öte yandan kadın oyunculara dayatılan estetik ve güzellik baskılarına maruz kaldığını aktaran Nihal Yalçın; " Yalan Dünya'da oynarken ciddi bir zorbalık yaşadım. Çok can sıkıcı bir güzellik dayatmasına maruz kaldım. Burnunu yaptırsan başrol oynarsın dediler ama ben hep kendimi çok güzel buldum" diye konuştu.