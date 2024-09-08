Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi

Babygirl filmiyle Venedik'te En İyi Kadın Oyuncu seçilen Kidman, törenden hemen önce annesinin ölüm haberiyle sarsıldı. 84 yaşındaki annesi Janelle Anne Kidman'ın ölümü nedeniyle çok üzgün olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, törene katılmadan İtalya'dan ayrıldı.

ÖDÜLÜNÜ HAYATINI KAYBEDEN ANNESİNE İTHAF ETTİ

Törende 57 yaşındaki Kidman'ın ödülünü yönetmen Halina Reijn aldı. Yaptığı açıklamada Kidman, ödülünü annesine ithaf ettiğini söyleyerek "O beni şekillendirdi ve beni ben yaptı. Ona müteşekkirim" ifadelerini kullandı.