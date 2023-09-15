Netflix ve Amazon, Atatürk dizisini yayınlayacak

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Disney Plus'ın Türkiye'de yayınlamaya karar verdiği Atatürk dizisinin Netflix ve Amazon tarafından küresel çapta yayınlanacağını iddia etti.

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, kendi sitesinde yayınladığı bugünkü köşe yazısında çarpıcı iddialarda bulundu. Altaylı'nın dediğine göre geçtiğimiz aylarda birtakım diaspora tartışmaları nedeniyle Disney Plus'ın sadece Türkiye'de yayınlamaya karar verdiği Atatürk dizisi için gereği, Netflix ve Amazon tarafından yapılacak.

Atatürk dizisi, Netflix ve Amazon tarafından küresel çapta yayınlanacak

Atatürk dizisi, Show TV genel müdürü Saner Ayar tarafından bundan 3 yıl önce proje olarak başlatılmış ve ABD'li popüler televizyon HBO tarafından 17 milyon dolar bütçeyle satın alınmak istenmişti. Ancak HBO nedeni bilinmeyen bir şekilde projeden vazgeçmiş ve sonrasında Disney Plus satın almıştı.

Bu yazdan önceye kadar dizinin küresel çapta Disney Plus üzerinden yayınlanması planlanıyordu ancak bu yaz içerisinde gerçekleşen birtakım diaspora tartışmaları, Disney'in yapımı sadece Türkiye'de yayınlama akrarı almasına sebep olmuştu.

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Haliyle platform, Türk kullanıcılar tarafından yoğun tepkilerle karşılaştı ve bedelini de ağır ödedi. Şu an için bildiğimiz kadarıyla yapım, 6 bölümlük dizi olarak Fox'ta yayınlanacak, 2 bölümlük film şeklinde de sinemalara 29 Ekim'de çıkacaktı.

Ancak Fatih Altaylı'nın belirttiğine göre yeni gelişmeler yaşanmış. Atatürk'ü anlatacak olan 2 bölümlük film, Orta Avrupa da dahil olmak üzere tüm Avrupa'da vizyona girecek. Bunun yanında pek çok Doğu Asya ülkesinde de beyaz perdeye çıkacak.

ABD ve Rusya'da Atatürk'ü anlatan filmin gösterime girmesi için de görüşmeler devam etmekte. Ancak Fatih Altaylı'nın verdiği asıl bomba haber ise Disney Plus'ın platformunda küresel olarak yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk dizisini diğer iki sektör liderinin yayınlacağı iddiası oldu.

Altaylı'nın iddiasına göre Atatürk dizisi, Amazon Prime Video ve Netlfix tarafından küresel çapta tüm aboneleri kapsayacak şekilde gösterime girecek. Dilerseniz Altaylı'nın yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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