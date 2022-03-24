Netflix'ten heyecanlandıran paylaşım! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı diziden ilk kareler - Haberler

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Netflix'ten heyecanlandıran paylaşım! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı diziden ilk kareler

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Netflix, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi'nin yer aldığı 'Yakamoz S245'ten ilk görselleri yayınladı. Yalnızca ses kaydından oluşan bir tanıtım da paylaşan platform, dizinin yayın tarihini de 20 Haziran olarak açıkladı.

Uzun süredir ekranlara ara veren Kıvanç Tatlıtuğ, dijital bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tatlıtuğ'un, başrolünü güzel oyuncu Özge Özpirinççi ile paylaştığı Netflix dizisi "Yakamoz S245"in ilk sezon çekimleri, geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Netflix, sosyal medya hesaplarından yeni dizileri "Yakamoz 245" için gizemli bir tanıtım yayınlandı. Yalnızca ses kaydından oluşan tanıtımla birlikte dizinin yayın tarihi de belli oldu. Merakla beklenen dizi 20 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.

Netflix'ten heyecanlandıran paylaşım! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı diziden ilk fotoğraflar

İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

Bir denizaltı hikayesinin anlatıldığı ve yönetmen koltuğunda Tolga Karaçelik'in oturduğu diziden ilk görseller geldi.

Netflix'ten heyecanlandıran paylaşım! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı diziden ilk fotoğraflar

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix, Magazin, Haberler

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