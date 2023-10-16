Netflix'in Yeni Gerilim Dizisi Bodies İçin İlk Fragman Yayınlandı

Gerilim filmi sevenler için Netflix'ten heyecan verici bir yapım geliyor. Dört dedektif, dört zaman çizelgesi ve bir gizemli ceset üzerine kurulu olan Bodies, güçlü oyuncu kadrosu ve akıcı hikayesiyle seyircileri ekran başına kilitleyecek.

Gerilim filmi sevenler buraya! Netflix'ten tüylerinizi diken diken edecek yepyeni bir gerilim filmi geliyor. Netflix'in beğenilen çizgi roman uyarlamasında dört dedektif, dört zaman çizelgesi ve bir gizemli ceset yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve akıcı hikayesiyle seyircilerini ekran başına kilitleyecek bir başyapıt geliyor. İşte detaylar…

Netflix'in yeni gerilim dizisi Bodies'in ilk fragmanı yayınlandı!

Polisiye dramalarınızı distopik ve hikayelerinizi bilim kurgudan hoşlanıyorsanız Netflix'in yeni mini dizisi Bodies tam size göre. Filmde bir cinayet kurbanı ve onun ölümünü araştıran dedektifler var. Bu cinayeti araştıran dört dedektif aynı ceseti 4 farklı zaman çizelgesinde araştırıyor.

Si Spencer'ın çizgi romanından uyarlanan Bodies , zamanda yolculuk yapan bilimkurgudur. Aynı zamanda Netflix'in yeni mini dizisi polisiye, cinayet, gizem ve dönem dramasının bir karışımıdır. Ayrıca Amaka Okafor, Emmy adayı Shira Haas, Olivier Ödülü sahibi Kyle Soller ve gibi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip.

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Netflix'in yeni mini dizisinin yaratıcısı Paul Tomalin, Bodies'ı akıllara durgunluk veren bir yapım olarak nitelendirdi. Ayrıca Tomalin, "Bu, andan ana değişen ve dönüşen polis usulü bir dizi, dolayısıyla bundan sonra ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu dizi adeta dedektif draması kılığına girmiş bir kurt." dedi.

Dizi, Londra'da bir cesedin bulunmasıyla başlıyor. Bir şehir dedektifi için işler her zamanki gibi devam ediyor. ya da o öyle sanıyor. Ancak dedektifin henüz bilmediği bir detay var. Aynı cinayet farklı zaman dilimlerinde farklı dedektifler tarafından araştırılıyor. 1890'da, 1941'de ve 30 yıl gelecekte. Her dedektif gizemi araştırırken, zaman çizelgeleri birbirine bağlanmaya başlıyor. Bu dört dedektif sayesinde ortaya korkunç bir komplo çıkıyor.

Netflix'in yeni mini dizisi polisiye sevenlerin hayal gücünü zorlayacak. Bodies 19 ekim de seyircisiyle buluşacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.