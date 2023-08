Netflix'in The Witcher dizisi üçüncü sezonuyla eleştirilerin odağında

Son zamanlarda şifre paylaşım yasağıyla gündemde olan Netflix, sevilen dizilerinden bazılarını gözden geçiriyor olabilir. İlk olarak 2019 yılında gösterime giren ve ilk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan The Witcher dizisi, üçüncü sezonuyla eleştirilerin odağında. Haziran ayının sonunda gösterime giren Witcher 3. sezonu izleyiciler tarafından beğenilmemiş gibi görünüyor. Rotten Tomatoes'taki profesyonel eleştirmenlerden yüzde 77 onay almış olsa da, izleyici puanı yüzde 22 gibi olduk düşük bir seviyede. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise yüzlerce izleyici ilk iki sezona yakışmayan bir üçüncü sezon izlediklerini ifade etti. Paylaşımlarda 3. sezonun hem sıkıcı hem de ilgisiz şekilde hazırlandığına vurgu yapıldı. Hatta bazı kullanıcılar dizinin iptal edilmesini istedi. Eleştirmenler yeni sezonda karmaşık bir hikaye anlatımı olduğundan ve ayrıca senaryonun kötü yazılmasından şikayetçiydi. Bazı izleyiciler, dizinin kitap ve oyunlardaki olayları değiştirmesini de eleştirdi. Ancak sezonun sevilen tarafları savaşları, kostümleri ve politik olayları oldu. İzleyicilerine tepkilerine rağmen The Witcher, 30 Temmuz'da sona eren haftada bir numaraya yerleşerek Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olmaya devam etti. Ayrıca üçüncü sezon, dizinin başrol oyuncusu Henry Cavill'in de son sezonu oldu. Geralt karakterini yeni sezonlarda Liam Hemsworth canlandıracak.

Son zamanlarda şifre paylaşım yasağıyla gündemde olan Netflix, sevilen dizilerinden bazılarını gözden geçiriyor olabilir. İlk olarak 2019 yılında gösterime giren ve ilk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan The Witcher dizisi, üçüncü sezonuyla eleştirilerin odağında.

Netflix izleyicilerinin hedefinde The Witcher 3. sezonu var

Haziran ayının sonunda gösterime giren Witcher 3. sezonu izleyiciler tarafından beğenilmemiş gibi görünüyor. Rotten Tomatoes'taki profesyonel eleştirmenlerden yüzde 77 onay almış olsa da, izleyici puanı yüzde 22 gibi olduk düşük bir seviyede.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise yüzlerce izleyici ilk iki sezona yakışmayan bir üçüncü sezon izlediklerini ifade etti. Paylaşımlarda 3. sezonun hem sıkıcı hem de ilgisiz şekilde hazırlandığına vurgu yapıldı. Hatta bazı kullanıcılar dizinin iptal edilmesini istedi.

34232

Eleştirmenler yeni sezonda karmaşık bir hikaye anlatımı olduğundan ve ayrıca senaryonun kötü yazılmasından şikayetçiydi. Bazı izleyiciler, dizinin kitap ve oyunlardaki olayları değiştirmesini de eleştirdi. Ancak sezonun sevilen tarafları savaşları, kostümleri ve politik olayları oldu.

İzleyicilerine tepkilerine rağmen The Witcher, 30 Temmuz'da sona eren haftada bir numaraya yerleşerek Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olmaya devam etti. Ayrıca üçüncü sezon, dizinin başrol oyuncusu Henry Cavill'in de son sezonu oldu. Geralt karakterini yeni sezonlarda Liam Hemsworth canlandıracak.

Geçtiğimiz ayın en popüler Netflix yapımları şu şekildeydi:

The Witcher: 3. sezon

The Lincoln Lawyer: 2. sezon

Tom Segura: Sledgehammer

Is It Cake?: Is It Cake, Too?

Black Mirror: 6. sezon

The Witcher: 1. sezon

The Witcher: 2. sezon

The Lincoln Lawyer: 1. sezon

Suits: 1. sezon

Our Planet: 2. sezon

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.