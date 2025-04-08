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Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı sona erdi

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı sona erdi
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Ünlü oyuncular Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in aşkı kısa sürdü. 'Sandık Kokusu' dizisinde birlikte rol alan Cavadzade ve Pekin, iki ay önce aşk yaşadıklarını duyurmuşlardı. Ancak, beklenmedik bir şekilde, bu ilişki kısa süre önce sona erdi. İddialara göre çiftin, hayat tarzlarının birbirleriyle pek uyuşmaması ve aralarındaki bağın zayıflaması ayrılık nedenleri arasında.

Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Nesrin Cavadzade, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. 'Sandık Kokusu' dizisindeki performansıyla göz kamaştıran Cavadzade, dizideki rol arkadaşı Pamir Pekin ile geçtiğimiz aylarda aşk yaşadıklarını duyurmuş ve ardından ikili tatil için soluğu Yunanistan'ın gözde adası Santorini'de almışlardı.

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı sona erdi

AŞKLARI KISA SÜRDÜ

Fakat, aradan geçen iki ayın ardından üzücü bir haber geldi. Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in yollarını ayırdı ve sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. Çiftin, son dönemde hayat tarzlarının birbirleriyle pek uyuşmadığı ve aralarındaki bağın zayıfladığı ayrılık nedeni olarak konuşulan en güçlü iddialar arasında.

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı sona erdi

Cavadzade ve Pekin, henüz ayrılıklarını resmen açıklamasa da, bu gelişmeler, hayranlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratmış durumda.

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı sona erdi

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı sona erdi

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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