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Nesrin Cavadzade, kimseye aldırış etmeden bikini üstünü çıkarıp güneşlendi

Magazin Haberleri

Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, Bodrum tatili esnasında bikini üstünü çıkararak çevredekilere aldırış etmeden üstsüz güneşlendi.

Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde boy gösteren Nesrin Cavadzade, bu kez Bodrum tatilinde üstsüz güneşlenmesi ile dikkatleri üzerine çekti.

ARKADAŞLARIYLA TATİLİN TADINI ÇIKARIYOR

Yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan Nesrin Cavadzade, konakladığı otelin iskelesinde objektiflere yansıdı. Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, bir süre sonra sıcaktan bunalarak kendisini serin sulara bıraktı.

BİKİNİ ÜSTÜNÜ ÇIKARIP GÜNEŞLENDİ

Ardından denizden çıkan Nesrin Cavadzade, iskeleye uzanarak güneşlenmeye başladı. Güzel oyuncu sıcaktan ve güneşin yanığı korkusundan olacak ki bikini üstünü çıkarmaya karar verdi. Çevredekilere aldırış etmeyen güzel oyuncu, üstsüz şekilde sere serpe uzanıp güneşlendi.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Nesrin Cavadzade, kimseyi umursamamadan bikini üstünü çıkarıp plajda güneşlendi

Nesrin Cavadzade, kimseyi umursamamadan bikini üstünü çıkarıp plajda güneşlendi

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Nesrin Cavadzade Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Hamit Gündoğdu:

Hürriyet ve demokratik hak değil yaptığı hareket.. buna ülkesini seven demekrasi aşıkları çok sert tepki vermesi gerekir... Çünkü bu tip hareketler hainlere hizmet etmekten başka bir anlamda taşımıyor.

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Güray Dilli :

Birşey farketmedim

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