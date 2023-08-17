Şarkılarıyla bir devri kasıp kavuran Neşe Karaböcek, çorbacıda sahne aldı

Şarkılarıyla Türk müziğine adını yazdıran usta sanatçı Gülden Karaböcek, Yalova'daki bir çorbacıda sahne aldı. Hayranlarına sevilen şarkılarını söyleyen Karaböcek'in o görüntüleri kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Hatıran Yeter, Dilek Taşı, Nem Kaldı ve Ben Olmalıydım gibi şarkılarıyla Türk müziğinin damga vuran usta sanatçı Neşe Karaböcek'in bir çorbacının önünde sahne aldığı görüntüler sosyal medyanın gündemine düştü.

"HALKIN SICAK İLGİSİ BENİ MUTLU ETTİ"

Konya'daki bir imza gününe katılan Gülden Karaböcek, gördüğü sıcak karşılamadan dolayı "Anadolu halkının sıcak ilgisi beni çok mutlu etli. Hep birlikte güzel bir gün yaşadık" dedi. Dönüşte Yalova'daki bir mekana giderek Karaböcek, sevilen şarkılarını söyledi. Usta sanatçı daha sonra kendisini yalnız bırakmayan sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

69 yaşındaki sanatçının 3 yıl önce de aynı mekanda sahne aldığı ileri sürüldü.