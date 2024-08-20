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Nereden nereye! Cezaevinden çıkan Dilan Polat'ın bindiği araba dikkat çekti

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Aylar boyunca cezaevinde kalan Dilan Polat, geceyi kardeşi Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki evinde geçirdikten sonra sabah eşi Engin Polat'ı ziyarete gitti. Cezaevine girmeden önce lüks tutkunuyla bilinen Polat'ın Silivri'ye gitmek için mütevazi bir araç tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

"Kara para aklama" ve "Örgüt kurma" suçlamasıyla hakkında 40 yıl hapis cezası istenen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, dün tahliye edildi. Tutuksuz yargılanacak Polat'ın sabah ilk işi hala tutuklu bulunan kocası Engin Polat'ı ziyaret etmek oldu.

LÜKS ARAÇLARINA EL KONULMUŞTU

Polat çiftinin 'kara para aklama' iddiası ile gözaltına alınmalarının ardından emniyet ekipleri, çiftin otomobillerine de el koymuştu. Lüks araçlar polis ekipleri tarafından çekici ile çekilmiş Dilan Polat ve Engin Polat'a ait farklı marka ve modellerdeki otomobiller sergilenmek üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti. Kasım 2023'te girdiği cezaevinden dün tahliye olan Polat'ın, bugün eşini ziyaret etmek için Silivri'ye giderken tercih ettiği araç dikkat çekti.

Nereden nereye! Cezaevinden çıkan Dilan Polat'ın bindiği araba dikkat çektiDilan Polat'ın bindiği araç

BOĞAZ HAVASI ALDI

Öte yandan; kardeşi Sıla Doğu ve yakınlarıyla birlikte Engin Polat'ı ziyaret etmek için evden çıkan Dilan Polat, yol üstünde boğaz havası aldı.

Nereden nereye! Cezaevinden çıkan Dilan Polat'ın bindiği araba dikkat çekti

Nereden nereye! Cezaevinden çıkan Dilan Polat'ın bindiği araba dikkat çekti

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin

Engin Polat Dilan Polat Dilan Polat Sıla Doğu Sarıyer Ünlüler Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (37)

hayrullah sonel:

40yılla yargılanan kadın kırk ay yatmadıya la demekki neymiş bizde adalet paranın gücüyle eşit orantılı

529
8
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Can Reno:

anlaşmaya uyuyor

314
5
yanıtYanıtla
Damla Sengul:

mütevazı araç bir milyon TL

238
9
yanıtYanıtla
Oflu Hakan:

dur daha ilk gün

168
6
yanıtYanıtla
nurullah acar:

Göze batmasin diye ona binmiş emin olun

115
2
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Ali Teke:

Onu bulduğuna şükür etsin başladığında o da yoktu

99
7
yanıtYanıtla
medcan:

Sizin mütevazi dediğiniz araca, boşverin sahip olmayı, bizim binmişliğimiz bile yok.

94
4
yanıtYanıtla
Bilal Yildiz:

Vah vah vah

66
5
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bekir ergüner:

Dirgeni yiyen sıpa Bi daha gelir mi sapa ??

50
2
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siyah.beyaz:

huylu huyundan vazgeçmez aklınca akıllandım gösterisi yapıyor yakında eski haline döner.. tabi yine içeri almazlarsa.. )

48
2
yanıtYanıtla
Tüm 37 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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