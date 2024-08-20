Nereden nereye! Cezaevinden çıkan Dilan Polat'ın bindiği araba dikkat çekti

"Kara para aklama" ve "Örgüt kurma" suçlamasıyla hakkında 40 yıl hapis cezası istenen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, dün tahliye edildi. Tutuksuz yargılanacak Polat'ın sabah ilk işi hala tutuklu bulunan kocası Engin Polat'ı ziyaret etmek oldu.

LÜKS ARAÇLARINA EL KONULMUŞTU

Polat çiftinin 'kara para aklama' iddiası ile gözaltına alınmalarının ardından emniyet ekipleri, çiftin otomobillerine de el koymuştu. Lüks araçlar polis ekipleri tarafından çekici ile çekilmiş Dilan Polat ve Engin Polat'a ait farklı marka ve modellerdeki otomobiller sergilenmek üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti. Kasım 2023'te girdiği cezaevinden dün tahliye olan Polat'ın, bugün eşini ziyaret etmek için Silivri'ye giderken tercih ettiği araç dikkat çekti.

Dilan Polat'ın bindiği araç

BOĞAZ HAVASI ALDI

Öte yandan; kardeşi Sıla Doğu ve yakınlarıyla birlikte Engin Polat'ı ziyaret etmek için evden çıkan Dilan Polat, yol üstünde boğaz havası aldı.