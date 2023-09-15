Nejat İşler, hastanede yattığı iddiasını yalanladı

2014 yılında geçirdiği septik şok nedeniyle 95 gün yoğun bakımda kalan ve ayak ile el parmak uçları kesilen Nejat İşler'in 5 gündür İstanbul'daki bir hastanede tedavi gördüğü ileri sürüldü. Alkol nedeniyle hastanede yattığı söylenen İşler, Zaferin Rengi filminin setinden fotoğraf paylaşarak iddiayı yalanladı.

"İŞİMDEYİM"

Aile dizisinin yeni sezon çekimlerine başlamadan önce Zaferin Rengi filminde rol alan 51 yaşındaki Nejat İşler, Instagram hesabından sette bir fotoğraf paylaşarak "İşimdeyim, gücündeyim" dedi. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizisinin başrolünü paylaşan Nejat İşler, Zaferin Rengi filminin çekimlerine de başladı. Abdullah Oğuz'un yönetmenliğini yaptığı filmin kadrosunda Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir ve Gonca Vuslateri de yer alıyor.