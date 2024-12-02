Nefise Karatay'dan Survivor 2025 iddialarına yanıt
Survivor 2025 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, Survivor seçmeleri ve toplantı yaptıklarını duyurmuştu. Yeni sezonda olup olmayacağı merak edilen 2023 yılı Survivor şampiyonu Nefise Karatay'dan ise merakları giderecek açıklama geldi.
Geçtiğimiz yıl ocak ayında başlayan Survivor yarışması için henüz tarih ve yarışmacılar belli olmadı. Hülya Avşar'ın programına katılan Acun Ilıcalı, "Survivor seçmesi yaptık. 12'de başladık gece 2'de bitti. 2'de toplantıya başladık 4'te bitti." demişti.
Survivor'a henüz kimlerin katılacağı belli değil ancak 2023 yılı Survivor şampiyonu Nefise Karatay'dan net açıklama geldi. Antrenmanına dair paylaşım yapan Nefise Karatay'a "Survivor'a mı katılacaksın?" soruları soruldu.
Nefise Karatay da Instagram hesabından paylaşım yaparak, "Sadece ziyarete geldim arkadaşlar" dedi.