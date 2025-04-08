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Necati Şaşmaz suskunluğunu boykot listesindeki mekana giderek bozdu

Necati Şaşmaz suskunluğunu boykot listesindeki mekana giderek bozdu
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Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteriyle milyonlarca kişi tarafından tanınan Necati Şaşmaz, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Şaşmaz iki sene sonra Instagram sayfasından bir paylaşım yaparak suskunluğunu CHP'nin boykot listesinde yer alan mekânda bozdu.

Türk televizyon tarihine ismini altın harflerle yazdıran Kurtlar Vadisi dizisinin başrolü Necati Şaşmaz, uzun bir aradan sonra sosyal medya sayfasından yeni bir paylaşım yaparak sessizliğini bozdu.

BOYKOT LİSTESİNDEKİ MEKANA GİTTİ

Şaşmaz, kalabalık arkadaş grubuyla CHP lideri Özgür Özel'in boykot listesinde yer verdiği Nusret isimli mekanda boy gösterdi. Şaşmaz'ın paylaştığı kare kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı. Necati Şaşmaz'ın takipçileri, "Seni çok özledik usta", "Ekranlara ne zaman dönüyorsun", "Polot Alemdar boykot dinlemedi" gibi yorumlarda bulundu.

Necati Şaşmaz suskunluğunu boykot listesindeki mekana giderek bozdu

CHP LİDERİ BOYKOT ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

CHP lideri Özgür Özel Meltepe'deki mitingde Nusret'i de boykot listesine aldıklarını söylemişti.

VEFA ÖRNEĞİ GÖSTERMİŞTİ

Necati Şaşmaz son olarak Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav'ın cenazesinde kameralara yansımıştı. Şaşmaz şunları söylemişti: 397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak.

Necati Şaşmaz suskunluğunu boykot listesindeki mekana giderek bozdu

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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