Necati Şaşmaz... SEVGİLİSİ İLE YAKALANDI!

Necati Şaşmaz, 2012 yılında evlendiği Nagehan Kaşıkçı'dan Mayıs 2021'de boşanmıştı.

İddialara göre; 50 yaşındaki oyuncu, gönlünü Tuğçe Eron'a kaptırdı.

Geçtiğimiz günlerde 39 yaşına basan Eron için Şaşmaz sadece aile fertlerinin katıldığı bir doğum günü organizasyonu düzenledi.

39 BEYAZ ORKİDE

Bodrum Bitez'de bir mekanda gerçekleşen doğum günü için mekan kapatıldı, gelen müşteriler geri çevrildi.

Her detayın düşünüldüğü organizasyona yaklaşık 45 kişi katıldı.

Yemek servisinden sonra pasta kesildi. Şaşmaz ve Eron, gece boyu yan yana oturdu.

Necati Şaşmaz, sarılarak kutladığı Tuğçe Eron'a, 39'uncu yaş günü için 39 adet beyaz orkide verdi.

TELEFON VE FOTOĞRAF YASAĞI!

Dışarıya görüntü sızmaması için mekanda telefon kullanılması ve fotoğraf çekilmesi yasaklandı. Tuğçe Eron, doğum günü konuşması sırasında bu durum nedeniyle özür dileyerek, "Çok hassas bir durum, bizi anlamanızı rica ediyoruz" diyerek adeta aşkı doğruladı.

Gece 03.00'a kadar mekanda eğlenen ve şarkılar söyleyen ikili, mekan çıkışında flaşların patlamasıyla büyük şok yaşadı. İkili, ayrı yönlere yöneldi. Mekan görevlileri ise gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.