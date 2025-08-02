Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nde Grup Vals Performansı Büyük İlgi Gördü

Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nde Grup Vals Performansı Büyük İlgi Gördü
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nin akşam programında Grup Vals'in konseri gençlerden büyük ilgi topladı. Festivalde yerel sanatçılar ve dans grupları da sahne aldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nin akşam programında Grup Vals konseri büyük ilgi gördü.

Festivalin akşam bölümünde ilk olarak yerel kemençe sanatçıları sahneye çıktı. Ardından sahne alan Çerkes Dans Grubu Azamat, sergilediği performansla festivale renk kattı. Etkinliğin devamında ise Grup Vals sahneye çıktı. Grubun solisti Sevde Özer, güçlü sesiyle söylediği şarkılarla alanı dolduran gençlere müzik dolu 2 saat yaşattı.

Sahnedeki enerjileriyle beğeni toplayan Grup Vals, izleyicilerle kurduğu etkileşimle de takdir topladı. Konserin ardından festival komitesi adına Murathan Yıldırım, Grup Vals'a teşekkür plaketi takdim etti.

Gecenin sonunda ise DJ performansıyla festivalin ilk günü coşkuyla tamamlandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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