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Nazlı Sabancı'nın kayak paylaşımı tepki çekti! Eleştiri gelince apar topar sildi

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Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'nın kayak paylaşımı büyük tepki çekti. Bolu'daki otel yangınında 78 vatandaşın hayatını kaybedilmesinin ardından kar tatili paylaşımı yapan Sabancı, sosyal medya kullanıcılarından eleştiri alınca paylaşımı sildi.

Bolu'daki otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı kayak paylaşımı yaptı. Duyarsızlığı nedeniyle tepki çeken Sabancı, paylaşımını apar topar sildi.

2017 yılından beri birlikte olan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı 2021 yılında evlendi. Bu evlilikten Arzu Alara adında bir kızları olan çift, son günlerde Fatma Demir'in açtığı babalık davası ile gündemde.

Fatma D., 4 yaşındaki 'Uzay' isimli oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürmüş ve Hacı Sabancı'ya babalık davası açmıştı.

HACI SABANCI'NIN OĞLU OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Hacı Sabancı mahkeme kararı sonucunda Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği vermiş, babalık testinin sonucunda Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay'ın yüzde 99.99 babası olduğu öğrenilmişti.

Olanlar karşısında sessizliğini koruyan Nazlı Sabancı bu kez de kayak paylaşımıyla gündeme geldi.

KAYAK PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki yangın faciasının üzerinden günler geçmesine rağmen kayak paylaşımı yapan Nazlı Sabancı, sosyal medyada tepki çekti.

Nazlı Sabancı'nın kayak paylaşımı tepki çekti! Eleştiri gelince apar topar sildi

Takipçileri, ünlü isme "Nasıl kar tatilinden video atabiliyorsunuz hem de bu kadar seçkin bir aileden gelebiliyorken?", "Hiç mi vicdanınız yok?", "Hiç yakıştıramadım sizi severim fakat onca kişi can verdi kar tatilinde siz de olay daha soğumadan kar tatilinde story paylaşıyorsunuz duyarlı olmanızı beklerdim" gibi yorumlar geldi. Eleştirileri gören Sabancı, paylaşımını apar topar sildi.

Nazlı Sabancı'nın kayak paylaşımı tepki çekti! Eleştiri gelince apar topar sildi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

şuan sağlıklı düşünemiyor ne yapsın sürpriz yumurtadan çıkar gibi torun çıktı.

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Haber Yorumlarıİlteriş_31:

Allah ıslah etsin sen senin gibileri diyeceğim ama dua olur bu!... Böyle devam et ki varlığın insanlarda nefret uyandırsın; sana bakanlar ibret alsın...

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

bunların kafasının normal olduğunmu sanıyorsunuz

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Haber YorumlarıHasan Polat:

Para insanin her türlü karekterini degistiriyor

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Haber YorumlarıMapo 77:

yangin tupsuz tatile cikmayin

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Haber YorumlarıASar Gnc:

bunlar ne anlar duyarli olmaktan. olsaydi zaten paylasmazdi. zengin kültürlü diye, insan sanmayin sunlari

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