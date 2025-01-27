Nazlı Sabancı'nın kayak paylaşımı tepki çekti! Eleştiri gelince apar topar sildi

Bolu'daki otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı kayak paylaşımı yaptı. Duyarsızlığı nedeniyle tepki çeken Sabancı, paylaşımını apar topar sildi.

2017 yılından beri birlikte olan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı 2021 yılında evlendi. Bu evlilikten Arzu Alara adında bir kızları olan çift, son günlerde Fatma Demir'in açtığı babalık davası ile gündemde.

Fatma D., 4 yaşındaki 'Uzay' isimli oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürmüş ve Hacı Sabancı'ya babalık davası açmıştı.

HACI SABANCI'NIN OĞLU OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Hacı Sabancı mahkeme kararı sonucunda Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği vermiş, babalık testinin sonucunda Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay'ın yüzde 99.99 babası olduğu öğrenilmişti.

Olanlar karşısında sessizliğini koruyan Nazlı Sabancı bu kez de kayak paylaşımıyla gündeme geldi.

KAYAK PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki yangın faciasının üzerinden günler geçmesine rağmen kayak paylaşımı yapan Nazlı Sabancı, sosyal medyada tepki çekti.

Takipçileri, ünlü isme "Nasıl kar tatilinden video atabiliyorsunuz hem de bu kadar seçkin bir aileden gelebiliyorken?", "Hiç mi vicdanınız yok?", "Hiç yakıştıramadım sizi severim fakat onca kişi can verdi kar tatilinde siz de olay daha soğumadan kar tatilinde story paylaşıyorsunuz duyarlı olmanızı beklerdim" gibi yorumlar geldi. Eleştirileri gören Sabancı, paylaşımını apar topar sildi.