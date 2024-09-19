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Narin konusunu işlememesi kızdırdı! Müge Anlı ve Demet Akalın birbirine girdi

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Demet Akalın'ın kaybının 19. gününde cansız bedeni dereye atılan bir çuvalın içinde bulunan Narin'in cinayetini programına taşımayan Müge Anlı'ya tepki gösterdi. Müge Anlı da isim vermeden Akalın'a canlı yayında tepki göstererek "Herkes konuşmalarına dikkat etsin" dedi.

Diyarbakır'da bir anda ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni kaybının 19 gününde dere kenarına atılan çuvalın içinde bulundu. Narin'in katil zanlıları için çalışmalar devam ederken Demet Akalın da bu konuyu gündeme getirmeyen Müge Anlı'yı hedef "Sevgili Müge Anlı ısrarla Narin'imizi neden işlemiyorsun! Neden?" diyerek sitem etti. Müge Anlı da hakkındaki yorumlara cevap verdi.

"HERKES KONUŞMALARINA DİKKAT ETSİN"

Bugün canlı yayında konuşan Müge Anlı, şunları söyledi: "Ben haberimi, nokta vuruşumu yaparım. Sonrasında tutuklanır, tutuklanmaz, 3-4 yıl yer orası beni ilgilendirmez. Ben gazeteciyim, ben olayı dağıtmam. Olayın üzerine giderim haberimi yaparım sonra da başka bir konuya geçerim. İşlemek istediğim çok konum var. Benim işim onu çözmek, sonrası işin adli süreci. Herkes konuşmalarına dikkat etsin. Narin konusunu işlememe nedenim de bu. Hala bu konularda adımın geçmesini de esefle kınıyorum. Ben özellikle bu konuya girmedim. Ben yayına girerken yayın yasağı vardı. Bilmediğim, işlemediğim, muhabir göndermediğim, gözüne bakıp konuşmadığım insan grubuyla ilgili nasıl yorum yapabilirim?"

Narin konusunu işlememesi kızdırdı! Müge Anlı ve Demet Akalın birbirine girdi

"BEN NARİN KONUSUNU ÖZELLİKLE İŞLEMEDİM"

"Ben gece istiareye yatıp sonucu da gelip burada anlatmıyorum. Araştırıyorum, okuyorum, çalışıyorum. İnsan çalıştığı, incelediği şey hakkında yorum yapar. Benim adımı da kimse bu işlere katmasın. Katanlara da tek tek isimleriyle cevap veririm altından kalkamazsınız. Ben özellikle işlemedim çünkü o iş belli. Tutuklanma olmuş, gözaltına alınan var. O benim yapabileceğim bir şey değil, bizden çıktı. O yüzden öyle Müge Anlı gazeteciliği herkesin üstesinden gelebileceği, altından kalkabileceği bir şey değil. Keşke herkes yapabilse. Benim sözüm konuyu işleyenlere değil, kim olduğunu onlar bilir. Gazeteci arkadaşlarımızla da düşman falan değiliz. Benim lafımın nereye gittiğini anlaması gerekenler anlar. Benim için Müge Anlı gazeteciliği değil, tuttuğunu koparıyor dersiniz."

AKALIN: MÜGECİM BANA SALLAMANA GEREK YOK

Anlı'nın canlı yayındaki sözlerini üzerine alınan Demet Akalın, bir tweet atarak "Mügecim bana sallamana gerek yok. Seni izler hapisten belki insafa gelir 'Horozumu kesiyordu' diye anası. Ay herkesin merak ettiği sorudan niye rahatsız oluyorsun garip" dedi. Demet Akalın daha sonra Müge Anlı'yla konuştuğunu belirterek "Sevgili Müge Anlı aradı 'Sana söyler miyim aşk olsun' dedi. Peki..." dedi.

Narin konusunu işlememesi kızdırdı! Müge Anlı ve Demet Akalın birbirine girdi

Narin konusunu işlememesi kızdırdı! Müge Anlı ve Demet Akalın birbirine girdi
Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)

Caner Alp:

Demet Alalında her şeye maydanoz.

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Ö AKGÜN:

Demet akıllı ol; Enişte emniyet amiri :))

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