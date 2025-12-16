Haberler

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Güncelleme:
Evrim Akın ve Asena Keskinci arasındaki gerilim yeniden gündemde. Geçmişte "Bez Bebek" dizisinde yaşandığını öne sürdüğü psikolojik şiddet iddialarıyla konuşulan Keskinci, şimdilerde başrolünü üstlendiği 'Jasmine' dizisiyle RTÜK incelemesine konu oldu. Uzun süre sessiz kalan Evrim Akın ise sosyal medyada takipçilerinin desteğine yanıt vererek, Keskinci'nin dizisine dolaylı bir gönderme yaptı.

  • RTÜK, Asena Keskinci'nin başrol oynadığı 'Jasmine' dizisindeki müstehcen sahneler nedeniyle inceleme başlattı.
  • Evrim Akın, sosyal medyada takipçilerinin 'Jasmine' dizisi ve Asena Keskinci hakkındaki yorumlarına emojiler ve 'Çok üzücü gerçekten.' gibi ifadelerle yanıt verdi.

Geçmişte "Bez Bebek" dizisinde birlikte rol alan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını iddia etmişti. İddialar karşısında duygusal bir açıklama yapan Evrim Akın ise söz konusu iddiaları reddetmişti. Uzun süre sessiz kalan ünlü oyuncu, bu süreçte Kanal D'de yayımlanan 'Evrim Akın'la Ev Gezmesi' programından da çıkarılmıştı.

İkili arasındaki gerilim devam ederken, Asena Keskinci'nin başrolünü üstlendiği yeni dizisi 'Jasmine' geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Müstehcen sahneleriyle dikkat çeken diziye RTÜK tarafından inceleme başlatıldı. İncelemenin ardından Evrim Akın'a sosyal medyada destek mesajları yağdı ve ünlü oyuncu, sessizliğini bozarak takipçilerine yanıt verdi.

TAKİPÇİLERİNİN YORUMLARINA CEVAP VERDİ

Evrim Akın, "Pijama sohbetleri" adlı Instagram hesabında kendisine destek veren yorumlara emojilerle karşılık verdi. Bir takipçinin "Her zaman arkandayız. O kız film izlensin diye böyle bir şey yaptığı belli" yorumuna cevap veren Akın, başka bir takipçinin "Neden kurban edildiğini bugün bütün Türkiye anladı." sözlerine ise "Çok üzücü gerçekten." şeklinde yanıt verdi. Böylece Evrim Akın, sosyal medyadan Asena Keskinci'nin dizisine dolaylı bir gönderme yapmış oldu.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
