Mustafa Konak, yeni dizide Deniz Can Aktaş'ın çocukluğunu canlandıracak

Oyuncu Mustafa Konak, yeni sezonun iddialı dizisi 'Hudutsuz Sevda' kadrosunda yer alacak. Başrol oyuncu Deniz Can Aktaş'ın çocukluğunu canlandıracak olan Konak, daha önce de 'Bandırma Füze Kulübü' adlı dizide aynı rolü üstlenmişti. Konak, yapımcıların ve yönetmenlerin kendisini başarılı bir oyuncuya benzetmelerinin kendisine gurur verdiğini belirtti.

Oyuncu Mustafa Konak, yeni sezonun iddialı dizisi "Hudutsuz Sevda" kadrosunda yer alacak. Başrol oyuncu Deniz Can Aktaş'ın çocukluğunu canlandıracak olan başarılı çocuk oyuncu Mustafa Konak, daha önce de "Bandırma Füze Kulübü" adlı dizide Deniz Can Aktaş'ın çocukluğunu canlandırmıştı. Ödüllü oyuncu Mustafa Konak, hem sinema filminde hem de dizi de aynı sanatçının çocukluğunu canlandırmanın oyunculuk kariyerine nasıl bir etki yaptığı sorulduğunda, Deniz Can Aktaş'ın son yıllarda müthiş bir çıkış yakaladığını, yapımcıların, cast direktörlerinin ve yönetmenlerin kendisini böylesine başarılı bir oyuncuya benzetmelerinin kendisine gurur verdiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Ayrıca dizide rol alan bir başka oyuncu Özlem Başkaya ile birlikte daha önce "Kimse Bilmez" ve "O kız" adlı yapımlarda birlikte rol aldıklarını kaydeden Mustafa Konak, tecrübeli oyuncunun "Kimse Bilmez" adlı dizide üvey anne annesi rolünde, "O kız" adlı dizide de annesi rolünde olduğunu vurguladı.