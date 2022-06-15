Mustafa Keser... 'BÜLENT HANIM'A KÜS DEĞİLİM!'

Mustafa Keser, Bülent Ersoy'la birlikte sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı müzik programının iki bölüm sonra yayından kaldırılmasının ardından YouTube kanalından bir video yayınlamıştı.

Programın sanatçının kaprisleri nedeniyle bittiğini iddia eden Keser, "Bana, 'Keserrr' diye bağırıyor, babanın uşağı mı var? Seni Diva değil, divan yaparlar" demişti.

İki usta isim bu açıklamalarla iyice gerilmiş ve kavga etmişti. Diva, kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser'e bir TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

Tüm bu yaşananlardan aylar sonra Bodrum'da sahne alan Mustafa Keser, öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünlü sanatçı, "Ben sahneye çıkmadan repertuvar hazırlamam.

İçerideki dinleyiciyi görmeden göz göze gelmeden şarkılarımı söylemem. Gençler de bunu öğrenip çıkacak.

Hepsi benim oğlum yaşında ama bakın onlar evde ben ben sahnedeyim.

yıl kaç konserim var saymadım. Tüm Türkiye'yi gezeceğiz" dedi.

"KÜS DEĞİLİM"

Bülent Ersoy ile yaptığı programla ilgili gelen sorulara da yanıt veren Keser, "Bülent Ersoy'la küs değilim.

Hiç bir problemim yok. Tekrar böyle bir formatta teklif gelse kabul etmem.

Zaten rica üzerine katıldım. 30 senedir aralıksız canlı yayın yapıyoruz.

Her gün reyting artıyor, demek ki alıcı var. Benim kimseye ihtiyacım yok.

O da bir kaza kurşunuydu, geldi geçti. Bugüne kadar kimsenin hakkında konuşmadım.

Bize yakışmaz. Sadece bazı şeylerin söylenmesi gerekiyordu, söyledik" ifadelerini kullandı.

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