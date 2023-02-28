Müslüm Gürses... VEFATININ 10. YILINDA ANILACAK!

Elenor Plak sahibi Muhteşem Candan, Müslüm Gürses ile ilgili bir açıklama yaptı.

Candan yaptığı açıklamada, öncelikle depremin acısını yürekten yaşadıklarını ve bu zor günlerinde geçeceğini söyledi.

Ünlü yapımcı, 3 Mart günü Müslüm Gürses'in ölümünün 10. yılında mezarı başında olacaklarını belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Değerli Müslüm Gürses Dostları ve Sevenleri, Öncelikle ülke olarak büyük kayıplar verdiğimiz Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine başsağlığı ve sabır, yaralananlara da acil şifalar dileriz.

Deprem acısını derinden hissettiğimiz bugünlerde, acılarımızın sesi olan Müslüm Gürses'i ölümünün 10. yılında, tüm ülkece özlem ve rahmetle anıyoruz.

3 Mart 2023 tarihinde, merhum ve değerli sanatçımız Müslüm Gürses'i her yıl olduğu gibi bu yıl da, mezarı başında yapılacak bir tören ile anacağız.

Bu vesile ile siz Müslüm Gürses dostları, sevenleri ve hayranlarını 3 Mart 2023 günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yapılacak törende aramızda görmeyi umuyoruz.

Bu yıl hem depremde yakınlarını kaybeden tüm acılı ailelere hem de Müslüm Gürses dostları, sevenleri ve hayranlarına yeniden başsağlığı dileriz. Saygılarımızla

Müslüm Gürses – Muhterem Nur Ailesi Adına

Muhteşem Candan - Av. Dr. Onur Şahin