Murda'dan hayranlarına unutulmaz konser
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Murda'dan hayranlarına unutulmaz konser Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türk rap sanatçısı Murda ya da gerçek adıyla Önder Doğan, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.
Murda'dan hayranlarına unutulmaz konser
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türk rap sanatçısı Murda ya da gerçek adıyla Önder Doğan, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.
Turizmin göz bebeği Bodrum'da Rapçi Murda önceki gece Pasha'da sahne aldı. Yüzlerce Murda hayranı saatler önce mekana gelerek eğlenmeye başladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Murda, sevilen parçalarını seslendirdi. Hayranlarının şarkılara eşlik ettiği konserde eğlence doruklara ulaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Magazin