Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi
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Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, oğlu Burakcan Övüç'ü görkemli bir düğünle evlendirdi. Nişanda gelinine 2 kilo altın takarak dikkat çeken Övüç, düğünde de cömertliğini konuşturdu. Altın takma anlarında sadece oğlu değil, yıllardır gizli kalan eski eşi de sahnedeydi. İlk kez görüntülenen eski eş, Övüç'le yıllar sonra aynı karede yer aldı. Ancak ikili arasındaki mesafe ve mimikler dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren fenomen Murat Övüç, bu kez oğlu Burakcan Övüç'ün düğünüyle gündeme geldi. Oğlunun mürüvvetini gören Övüç, nişanda olduğu gibi düğünde de cömertliğiyle dikkat çekti.

GELİNE KİLOLARCA ALTIN TAKTI

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen nişanda gelinine 2 kilo altın takarak adeta gövde gösterisi yapan Murat Övüç, düğünde de geleneği bozmadı. Geline yine kilolarca altın takan fenomen, düğün anlarında sahnede de şovunu eksik etmedi. Övüç'ün altın takma anları salonda büyük ilgi görürken, bu sırada dikkat çeken bir detay da gözlerden kaçmadı.

Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

ESKİ EŞİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Altınların takıldığı anlarda Murat Övüç'e yalnızca oğlu değil, eski eşi de eşlik etti. Daha önce kamuoyunda hiç görüntülenmeyen Burakcan Övüç'ün annesi, ilk kez düğün gecesi kameraların karşısına çıktı. Eski eşini uzun yıllardır kamuoyundan uzak tutan Övüç, oğullarının mutlu günü için onunla aynı karede yer aldı.

Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

AYNI KAREDE MESAFELİ DURDULAR

Düğün boyunca aynı karede görüntülenseler de Murat Övüç ve eski eşinin birbirlerine karşı mesafeli tavırları dikkat çekti. Eski karı kocanın sadece oğulları için bir araya geldikleri görülürken, bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Övüç'ün hayranları, yıllar sonra ilk kez ortaya çıkan eski eşe yoğun ilgi gösterdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

bu kim yaa atomu mu parçalamış niye haber oluyor

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıHakan:

kari at gibi .essek hosaftan ne anlar

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
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