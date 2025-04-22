Murat Övüç konserde yere kapaklandı
Gösterişli sahneleri, abartılı tavırları ve kendine has üslubuyla sık sık gündeme gelen Murat Övüç, bu kez gerçekten sahnede yere kapaklanarak talihsiz bir kaza geçirdi. Sahnede dengesini kaybederek yere düşen Övüç, "nazara geldim" diyerek durumu esprili bir dille yorumlasa da, sosyal medyada olay geniş yankı uyandırdı.
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Ankara'daki konserinde bir kez daha "nasıl gündem olunur?" sorusuna canlı performansla cevap verdi. Sahneye çıkan Övüç, her zamanki gösterişli tarzı ve abartılı mimikleriyle dikkat çekerken bu kez kelimenin tam anlamıyla ayağı kaydı.
KORKUTAN ANLAR
Dengesini kaybedip yere düşen Övüç'ü görevliler son anda tutmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. O anlar salondaki izleyiciler tarafından anında cep telefonlarına kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Murat Övüç konser sonrası sosyal medya hesabından yaşananları, "Sahnede nazara geldim düştüm" notuyla paylaştı.