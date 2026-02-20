Murat Dalkılıç'ın ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu madde kullanmam söz konusu olamaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şarkıcı Murat Dalkılıç'ın ifadesi ortaya çıktı. Dalkılıç, ifadede "Uyuşturucu madde ilişkim olamaz, yurt dışında da kullanmadım. Sezer Çakır ve Sergen Yalçın yakın arkadaşlarımdır. Benim bu kişilerle uyuşturucu madde kullanmam söz konusu olamaz" dedi.

SERGEN YALÇIN DETAYI

Gözaltına alınanlardan şarkıcı Murat Dalkılıç ifadesinde, "Hayatımın hiçbir döneminde asla uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu madde ilişkim olamaz, yurt dışında da kullanmadım. Sezer Çakır ve Sergen Yalçın yakın arkadaşlarımdır. Benim bu kişilerle uyuşturucu madde kullanmam söz konusu olamaz. Sezer Çakır ve Sergen Yalçın uyuşturucu madde kullanacak insanlar değildir. Borsa bir kez hisse aldığım doğrudur ancak bu kişilerin tavsiyesi ile hiçbir işlem yapmadım. Hisse almış olduğum rakam ise 100 bin lira civarıdır.' cümlelerini belirtti.

MURAT DALKILIÇ'IN EKİBİNDEN DUYURU

Murat Dalkılıç'ın ekibi, basında yer alan "Dalkılıç'ın adını verdiği 50 kişi" iddialarının tamamen asılsız olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, haberlerin gerçeği yansıtmadığı, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı ve Dalkılıç'ın kişilik haklarını ihlal ettiği vurgulandı. Ayrıca, söz konusu haberleri yapan ve yayan kişiler hakkında yasal hakların kullanılacağı belirtildi. Kamuoyunun yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi istendi.

''Kamuoyuna duyuru''

Bugün bazı yayın organlarında yer alan, Murat Dalkılıç'ın savcılık ifadesinde çeşitli isimler verdiğine yönelik haberler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu içerikler hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmamakta, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımakta ve Murat Dalkılıç kişilik haklarını açıkça ihlal etmektedir.

Bu kapsamda, gerçek dışı ve mesnetsiz haberleri yapan ve yayan kişi ve kurumlar hakkında gerekli suç duyurularında bulunulacak olup, tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır.

Kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesini önemle rica ederiz.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlamalarıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın ve Buse Görkem Narcı'nın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 12 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.