Murat Boz'la alkollü şarkı söylerken detone olan Berkay kendisini eleştirdi: Berbat

Alkolün dozunu kaçıran Berkay Şahin, Murat Boz ile sahneye çıkarak düet yaptı. Alkolün etkisiyle şarkıları okuyamayan Berkay, kendisini eleştirenlere cevap vererek "Adımızı söylemek mucize olurmuş. Burada bir performans yok, berbat" dedi.

2023 yılının ilk günlerde alkollü araç kullanırken polis kontrolüne takılan ve ehliyetine el konulan şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam bir mekanda Murat Boz ile şarkı söyledi. Alkolün etkisiyle detone olan Berkay, görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla alay konusu olunca sessizliğini bozdu.

PERFORMANSI HİÇ BEĞENİLMEDİ

Peş peşe Murat Boz ile şarkı okuyan Berkay, alkolün etkisiyle detone oldu. Berkay ile Murat Boz'un sahnedeki performansı kısa sürede sosyal medyada gündem olunca Berkay için "Sesi içine kaçmış, bu ne böyle?" yorumları yapıldı.

"ŞARKI SÖYLEMEMİŞİZ, BERBAT"

Instagram hesabından gelen eleştirilere cevap veren Berkay, güzel performanslarının gündem olmamasına sitem ederek kendi sesini de eleştirmeyi ihmal etmedi. Şarkıcı yaptığı yorumda "Şarkı söylememişiz ki. Berbat... Adımızı söylemek mucize olurmuş. Neyse güzel bir anı olmuş. Siz konserlerimizi takip eden hatta gelenler keşke üst düzey müzik yapılan işleri de paylaşsanız. Kaldı ki genel böyle olduğumu içi tabi ilgi çeken bu olacaktır! Ayrıca gerçekten burada bir performans yok berbat. İşte eğlenmek için çıktığın gecede şarkı söylemek hatası yapılmaz bir daha" dedi.