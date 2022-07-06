Müjdeli Haber Geldi! Böyle Duyurdular

Daha önce 'Kalp Atışı', 'Leke', 'Babil' ve ' Aşk 101' gibi dizilerde rol alan, son olarak ' Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı dizide başrol oynayan Selahattin Paşalı, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

İki yıldır aşk yaşayan Paşalı ve sevgilisi Lara Tümer, bebek bekledikleri iddialarıyla gündeme gelmiş ve konuyla ilgili sessizliklerini korumuştu.

Çıkan haberlerden günler sonra Tümer, paylaştığı kare ile hamile olduğunu duyurmuştu. Lara Tümer, Paşalı'nın elinin göbeğinde olduğu bir pozu paylaşmış ve "Bir ömür benim aşklarım" notunu düşmüştü.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

Heyecanları günden güne büyüyen ünlü çift, geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturmuştu. Aileleri ve yakın arkadaşları, ikiliyi mutlu günlerinde yalnız bırakmamıştı. Çiftin nikahından fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmıştı.

"AİLEMİZE HOŞGELDİN PERA'M"

Tüm bu yaşananların ardından Paşalı çiftinden müjdeli haber geldi. Oyuncu Selahattin Paşalı ve Lara Tümer'in kızları 1 Temmuz 2022 tarihinde dünyaya geldi. Lara Tümer, doğumdan paylaştığı karelere, "İsmimizi anne-baba olarak değiştirdik. Ailemize hoşgeldin Pera'm. Seni seviyoruz" notunu düştü.

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?

Selahattin Paşalı kimdir, nereli, kaç yaşında; Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990 yılında Bodrum'da doğmuştur. 2022 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

Craft Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi almış, ayrıca Budapeşte'de Sanat Yönetimi okumuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Kalp Atışı dizisi ile yaşayan Selahattin Paşalı, Leke dizisinde Arda Yenilmez karakterine hayat verdikten sonra Babil, Aşk 101 ve Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi dizilerde de rol aldı.

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