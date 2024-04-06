Müjdat Gezen'den Sezen Aksu için Şiir

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen'den Türk Pop kraliçesi Sezen Aksu için bir şiir kaleme aldı.

Canlı performans heyecanından dolayı stres yaşayan ve sağlık sorunları yaşadığı için sahnelere veda eden ünlü şarkıcı için Müjdat Gezen şiir yazdı... Ünlü tiyatro sanatçısının yazdığı şiir büyük beğeni topladı.

İŞTE O ŞİİR

Sezen Güzel Sezen

Sezen güzel Sezen

sen var ya sen

sen halamın yaptığı tükenmez gibisin

tükenmez nedir bilir misin

çeşitli meyveleri alırsın

keser keser kavanoza koyarsın

içine şekerli su katarsın

kavanozun kapağını kaparsın

canın istedikçe kaşık kaşık yutarsın

azalınca kavanoza yeni meyve katarsın

böylece tükenmez hiç tükenmez

Sezen sen var ya sen

sen halamın yaptığı tükenmez gibisin

tatlısın

lezzetlisin

ve en önemlisi

hiç bitmeyeceksin