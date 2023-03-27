Muharrem İnce... 'SÖZDE SANATÇI' SÖZÜNE TEPKİLER BÜYÜYOR!

Cumhurbaşkanı adaylığını ilan eden Muharrem İnce'ye Gökhan Özoğuz, Fazıl Say ve Gonca Vuslateri'nin ardından bir tepki de Genco Erkal'dan geldi.

İnce'nin kendisini desteklemeyen ünlü isimlere "sözde sanatçı" demesine sinirlenen Erkal, "100.000 imzayı bulunca başı dönmüş, sağa sola 'sanatçı bozuntusu' diyen bu beyefendiye biz ne diyelim?" dedi.

Seçimlere sayılı günler kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olması ve Millet İttifakı'na ilişkin kullandığı sert ifadelere yönelik tepkiler de sürüyor.

Cumhurbaşkanı adayı olacağını ilan eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye Gökhan Özoğuz, Gonca Vuslateri ve Fazıl Say'ın ardından usta sanatçı Genco Erkal'dan da geldi.

MUHARREM İNCE'NİN 'SÖZDE SANATÇI' ÇIKIŞI SİNİRLENDİRDİ

İmza toplama sürecinin 4'üncü gününde 100 bin imza barajını aşan İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında partisinin genel merkez binasında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında kendisini desteklemeyen ünlü isimleri "sözde sanatçı" olmakla suçlayan İnce, "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar…

Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

GENCO ERKAL: İMZAYI BULUNCA BAŞI DÖNMÜŞ

Muharrem İnce'nin 'sözde sanatçı' sözlerine Genco Erkal'dan yorum gecikmedi. Twitter hesabından Muharrem İnce'nin fotoğrafını paylaşan oyuncu "100.000 imzayı bulunca başı dönmüş, sağa sola 'sanatçı bozuntusu' diyen bu beyefendiye biz ne diyelim?" notunu düştü.