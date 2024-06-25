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Muhabirin "Ben bu Beren'i yerim" sözleri ortalığı karıştırdı! Kanaldan açıklama gecikmedi

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Eşi Kenan Doğulu ile tekne tatili yapan Beren Saati görüntüleyen bir basın mensubu "Ben bu Beren'i yerim" diyerek ağızları açık bıraktı. Tepki çeken görüntülerin ardından açıklama yapan kanal, görüntü ve personellerle ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

2014 yılında nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti Bodrum'da tatile çıktı. Teknede tatil yapan Saat, önceki gün denize girerken görüntülendi. Güzel oyuncuyu görüntüleyen basın mensuplarından bir muhabirin sözleri tepki çekince açıklama gecikmedi.

"ÇALIŞANLARLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI"

Ekol TV'de yayınlanan görüntüde denize giren Beren Saat'i gören bir muhabirin "Ben Beren'i yerim" dediği duyuluyor. Görüntülerin yayılmasıyla tepkiler de beraberinde geldi. Görüntülerin gündem olmasının ardından açıklama yapan kanal, şu ifadeleri kullandı: "22.06. 2024 tarihinde EKOL TV'de yayınlanan Ekol Magazin programında ülkemizin değerli sanatçılarından Beren Saat ile ilgili haber yayınlanmıştır. Haberde aynı görüntüyü çeken bir başka kanalın muhabiri tarafından kullanılan cümleler, sesin çok net anlaşılmaması nedeniyle dikkatten kaçmış ve habere girmiştir. Konuyla ilgili haberi yayına hazırlayan çalışanlarla ilgili kurum içinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

Muhabirin 'Ben bu Beren'i yerim' sözleri ortalığı karıştırdı! Kanaldan açıklama gecikmedi

Muhabirin 'Ben bu Beren'i yerim' sözleri ortalığı karıştırdı! Kanaldan açıklama gecikmedi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Kenan Doğulu Beren Saat İnceleme Tatil Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (31)

Mert D:

Adam duygularına hakim olamamış siz de hemen :))))

407
97
yanıtYanıtla
Yeşil:

Karınıza söylense böyle mi tepki vereceksiniz.

yanıt258
yanıt98
apolat:

Yeşil..... olamaz mı? Belkide böyle tepki verecek?

yanıt30
yanıt86
Yeşil:

Apolat.. Bu davranışları söylemleri meşrulaştırdığınız için asla temiz bir toplum olamayacağız. Yaşattığını yaşamadan da ölmez insan. Hayatta başarılar.

yanıt103
yanıt26
Altay Bozkurt:

türkiyede milyonlarca erkeğin düşündüğünü muhabir beyan etmiş ne var bunda :)))

188
74
yanıtYanıtla
Ercan cıftcı:

Ulu orta kendini ifşa etse bir nebze haklısın ama tenhada denize girmiş. Kameraman ise zumlayarak çekmiş ve özel hayatı ihlal etmiş. Cezası olmalı.

yanıt32
yanıt7
SELÇUK GÜNDOĞDU:

Ne kadar ayıp bereni yemek??

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30
yanıtYanıtla
ali tartan:

Gargara mı yapsın adam acıkmış demek ki tok açın halinden anlamaz ??

yanıt97
yanıt56
Kasım Ekşi:

Yesin.bize ne

155
30
yanıtYanıtla
Mete Yusuf:

Muhabirgülün suçu ne...

118
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