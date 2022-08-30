Muğla magazin haberi... Bodrum Müzayede, yeni sezonun Zili'ni Gümüşlük'te çalıyor

Bodrum Müzayede, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül Cuma günü saat 19.30'da yeni sezonun ilk müzayedesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Gümüşlük'te bir işletmede gerçekleştirilecek müzayedede 10 liradan başlayacak ürünler de yer alacak. Antika eserlerden eski objelere, retro ve vintange ürünlerden tablolara kadar pek çok eskiye dair nesne meraklısının beğenisine sunulacak.

Bodrum'un tarihindeki ilk müzayedeyi gerçekleştiren Bodrum Müzayede sahibi Sertaç Ay, yaptığı açıklamada durgun geçen yaz aylarından sonra yeni sezona bomba gibi gitmeyi planladıklarını söyledi. Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile bilinen Sertaç Ay, bu müzayededen elde ettiği gelirin bir kısmını yine ihtiyaç sahipleriyle paylaşacağını belirtti. - MUĞLA