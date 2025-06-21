Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
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ATV ekranlarında yıllardır adli olaylara ışık tutan Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Daha önce bir yarışma programıyla dikkat çeken Lidya, mezuniyet fotoğraflarıyla annesi Müge Anlı'nın gençliğine benzetildi.

ATV ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programıyla adli olaylara ışık tutan Müge Anlı, yalnızca başarılı televizyonculuğuyla değil, gizemli özel hayatıyla da sık sık merak konusu oluyor. Başarılı sunucu, bu kez kızı Lidya Müge Akdağ ile gündeme geldi.

1999 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile evlenen ve bu evliliğini 2008 yılında sonlandıran Müge Anlı'nın bu birlikteliğinden bir kızı dünyaya gelmişti. Medyadan uzak büyüyen Lidya Müge Akdağ üniversite eğitimini başarıyla tamamladı.

Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

2002 doğumlu olan Lidya, çocukluk ve gençlik yıllarını kameralardan uzak geçirdi. Ancak son olarak Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Mezuniyet törenine ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca, Lidya'nın hem eğitim başarısı hem de son görüntüsü gündeme oturdu.

Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Lidya daha önce bir yarışma programına katılmış, dikkat çeken duruşuyla sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmişti. Son hali ise annesi Müge Anlı'nın gençlik yıllarına benzetildi.

Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Yüz hatları, duruşu ve ifadesiyle annesini anımsatan Lidya için sosyal medya kullanıcıları "Tıpkı Müge Anlı'nın gençliği", "Zarif ve asil bir duruş" gibi yorumlarda bulundu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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