Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu 25 Haziran'da nikah masasına oturuyor

Başarılarıyla yıllardır adından söz ettiren başarılı programcı Müge Anlı, dünkü canlı yayında özel hayatıyla ilgili bir müjde vermişti. Bir süredir İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birlikte olduğunu açıklayan Anlı, yakında nikah masasına oturacağını söylemişti. Çiftin nikah tarihi de belli oldu.

CANLI YAYINDA DUYURDU

Kendi programında evlilik haberini duyuran Müge Anlı, "Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınız adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Bu kararıma saygı duyarak mutluluğum için dua edeceğinize eminim. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı umut ediyorum. Çok kısa bir süre içinde karar verdim ama bu süreçte dedikodusunu yapmayan dostlarıma teşekkür ederim. Bu kararı kendim açıklamak istedim" diyerek sevenlerini mutlu etmişti.

NİKAH 25 HAZİRAN'DA

2.Sayfa'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde yakın dostları Zahide Yetiş ve Zuhal Topal'ın da katıldığı bir kına gecesi yapan Müge Anlı, 25 Haziran Cumartesi günü nikah masasına oturacak. Çift, aile arasında gerçekleşecek sade bir tören ile evlenecek.

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