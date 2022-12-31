Muazzez Ersoy'dan Flaş Açıklama
Magazin Haberleri
Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, sabah saatlerinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla gündem olmuştu ve birçok takipçisi yüzündeki değişime dikkat çekmişti. Ünlü sanatçıdan flaş açıklama geldi. İşte haberin detayları...
Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, sabah saatlerinde paylaştığı fotoğrafla gündem olmuştu.
Yüzündeki değişimle dikkat çeken sanatçıya Instagram'dan, "Fotoğraflara filtre mi uyguladın?" diye mesaj yağdı.
Ersoy, yorumlar üzerine flaş açıklama yaptı.
Sanatçı, Instagram'dan video paylaşarak, yüzünde bir değişim olmadığını gösterdi.
Ersoy, "Fotoğraflara "Filtre üzerine filtre" yazan sevgili takipçilerim için story'deki videoyu ana sayfada paylaşıyorum" dedi.
Sanatçının video'su da beğeni topladı.
Kaynak: Snob Magazin / Magazin