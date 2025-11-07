Miss Universe Ceren Arslan: Bu şanlı bayrağın altında yer almak gururum

Türkiye, bu yıl Miss Universe sahnesinde yeniden yerini alıyor. Miss Universe Türkiye 2025 güzeli Ceren Arslan, kapsamlı hazırlık sürecinin ardından ülkemizi temsil etmek üzere Tayland'a gitti.

Dünyanın dört bir yanından gelen güzellerin yarışacağı Miss Universe 2025, 21 Kasım'da başlayacak.

"BU TEMSİLİ ŞANLI BAYRAK ALTINDA YAPABİLİYOR OLMAK EN BÜYÜK GURURUM"

Ceren Arslan, yarışma öncesinde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak ülkesinden destek istedi. Arslan şu ifadeleri kullandı, "Merhaba canım ülkem. Burada geçirdiğim kısa zamanda gördüm ki; ülkelerin desteği, temsilcinin ön planda olmasında çok önemli. Herkes gibi tek seferlik olan hayat öykümün bu kısmında bu anları yaşayabilme fırsatım oldu ama daha da önemli olan şey bu temsili bu şanlı bayrak altında yapabiliyor olmak.

Tıpkı diğer ülkeler gibi, beni yeterince göremediğiniz yerlerde 'Türkiye nerede?' diye sormanıza, yorumlarınız ve beğenilerinizle kız kardeşiniz için 'aslan kesilmenize' ihtiyacım var. Eğer bende bir kusur görüyorsanız bunu döndüğümde konuşuruz, çünkü kardeşler böyle yapar.

Bu cümlelerim gereksiz bir hırsın ya da hayalin cümleleri değil. Şimdi, buradayım. İnsan neyi başarabileceğini bilir. Bana inanın, geride kalmamız için hiçbir gerekçemiz yok. Sadece size ve daha fazla desteğinize ihtiyacım var.

Elim kalbimde, ülkemin adını yeniden bağıracağım an için orada olacağım. Sizleri de sağlam basan her adımımda yanımda hissetmek dileğiyle... Kraliçe adayınız Ceren."