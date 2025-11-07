Haberler

Miss Universe Ceren Arslan: Bu şanlı bayrağın altında yer almak gururum

Miss Universe Türkiye 2025 tacını takan Ceren Arslan, ülkemizi temsil etmek üzere Tayland'a gitti. 21 Kasım'da başlayacak yarışma öncesi destek çağrısı yapan Arslan, "Bu temsili şanlı bayrak altında yapabiliyor olmak en büyük gururum" dedi.

  • Miss Universe 2025 yarışması 21 Kasım'da Tayland'da başlayacak.
  • Ceren Arslan, Miss Universe Türkiye 2025 güzeli olarak Türkiye'yi temsil ediyor.
  • Ceren Arslan, sosyal medyadan Türk bayrağı altında temsil etmenin gurur verici olduğunu belirtti.

Türkiye, bu yıl Miss Universe sahnesinde yeniden yerini alıyor. Miss Universe Türkiye 2025 güzeli Ceren Arslan, kapsamlı hazırlık sürecinin ardından ülkemizi temsil etmek üzere Tayland'a gitti.

Dünyanın dört bir yanından gelen güzellerin yarışacağı Miss Universe 2025, 21 Kasım'da başlayacak.

"BU TEMSİLİ ŞANLI BAYRAK ALTINDA YAPABİLİYOR OLMAK EN BÜYÜK GURURUM"

Ceren Arslan, yarışma öncesinde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak ülkesinden destek istedi. Arslan şu ifadeleri kullandı, "Merhaba canım ülkem. Burada geçirdiğim kısa zamanda gördüm ki; ülkelerin desteği, temsilcinin ön planda olmasında çok önemli. Herkes gibi tek seferlik olan hayat öykümün bu kısmında bu anları yaşayabilme fırsatım oldu ama daha da önemli olan şey bu temsili bu şanlı bayrak altında yapabiliyor olmak.

Tıpkı diğer ülkeler gibi, beni yeterince göremediğiniz yerlerde 'Türkiye nerede?' diye sormanıza, yorumlarınız ve beğenilerinizle kız kardeşiniz için 'aslan kesilmenize' ihtiyacım var. Eğer bende bir kusur görüyorsanız bunu döndüğümde konuşuruz, çünkü kardeşler böyle yapar.

Bu cümlelerim gereksiz bir hırsın ya da hayalin cümleleri değil. Şimdi, buradayım. İnsan neyi başarabileceğini bilir. Bana inanın, geride kalmamız için hiçbir gerekçemiz yok. Sadece size ve daha fazla desteğinize ihtiyacım var.

Elim kalbimde, ülkemin adını yeniden bağıracağım an için orada olacağım. Sizleri de sağlam basan her adımımda yanımda hissetmek dileğiyle... Kraliçe adayınız Ceren."

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Dünya’yı kurtaracak sanki vücudunu sergileyerek…

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Benim güzel ülkemde senin gibi vücudunu segiyenlere ihtiyacı yoktur git başka yerde otla

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet fatih yıldız:

Şanlı bayrağı kaldır altta bir şey yok o bayrak öyle temsil edilmez Dünyanın karşısında soyun türkü temsil et Türk edep ve adabıyla temsil edilmişti bugüne kadar

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Insallah birinci olursun Türk Bayragini dalgalandirirsin...Yolun acik olsun Türk Kizi....... .

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet fatih yıldız:

Şanlı bayrağı kaldır altta bir şey yok o bayrak öyle tems edilmez

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
