Milyonlarca takipçisi vardı! Genç fenomen Tucker Genal hayatını kaybetti

Güncelleme:
TikTok'ta paylaştığı içeriklerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Tucker Genal, hayatını kaybetti. Ölüm haberi ailesi tarafından doğrulanırken, genç fenomenin kaybı sevenleri tarafından derin üzüntüyle karşılandı. Los Angeles Adli Tıp Kurumu, Genal'ın Kaliforniya'daki evinde intihar ettiğini açıkladı.

  • Tucker Genal, 11 Aralık 2025'te Kaliforniya'daki evinde yaşamına son verdi.
  • Tucker Genal'ın ölüm haberi, 15 Aralık'ta kardeşleri Carson ve Connor Genal tarafından Instagram üzerinden duyuruldu.

TikTok'ta paylaştığı eğlenceli videolarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan yıldız Tucker Genal'dan acı haber geldi.

Daily Mail'in aktardığı bilgilere göre, Los Angeles Adli Tıp Kurumu, Genal'ın 11 Aralık 2025'te Kaliforniya'daki evinde yaşamına son verdiğini açıkladı.

"TANIDIĞIM EN İYİ KALPLİ İNSANDIN"

Genal'ın ölüm haberi, 15 Aralık'ta kardeşleri Carson ve Connor Genal tarafından Instagram üzerinden duyuruldu.

Kardeşler, yaptıkları dokunaklı paylaşımda büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Sen benim en iyi arkadaşım ve daha da iyi bir ağabeyimdin, tüm hayatım boyunca sana hayranlıkla baktım ve senin izinden gitmeye çalıştım çünkü sen her zaman benim kahramanımdın, Tek bir şeyden eminim, o da yeniden buluşana kadar hayatımın geri kalanını sana hayranlıkla bakarak geçireceğim. Tanıdığım en iyi kalpli insandın ve bir insanın isteyebileceği en harika kardeştin" ifadelerini kullandılar.

