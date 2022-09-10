Milyoner tarihine geçen yarışmacı! Telefon jokerinde sevdiği kızın babasını aradı

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi bir evlenme teklifi gerçekleşti.

ATV ekranlarında Kenan Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yaşananlar hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşırttı.

Etimesgut'ta park görevlisi olarak çalışan Erol Yılmaz adlı yarışmacı sevgilisine evlenme teklifinde bulunarak hafızlarda yer edindi. 4.soruya gelmeyi hak kazanan yarışmacı, "Hangi adda, Trabzon'a özgü tatlı vardı?' sorusunda telefon joker hakkını kullandı. Sevgilisi Damla Hanım'ın babasından yana joker hakkını kullanan Erol Yılmaz, önce babasından isteyerek daha sonra Damla Hanım'a evlenme teklifinde bulundu.

"EVET" YANITINI VERDİ, STÜDYO YIKILDI

Evlilik teklifinin büyük bir şaşkınlıkla karşılayan Damla hanımın "Evet" yanıtını vermesi stüdyoda coşkulu anlara neden oldu. 5. soruda yarışmadan çekilen Erol Yılmaz adlı yarışmacı en büyük ödülünü alarak alkışlarla yarışmadan uğurlandı.