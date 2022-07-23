Milyoner'de yarışmacının Türk askerleriyle ilgili anısı Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmaya katılan 41 yaşındaki Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi mezunu Canan Esin Sağlam ise anlattıklarıyla herkesi duygulandırdı.

"GAZİLERE TOPRAKLARIMIZA GİDİYORUZ DEDİĞİMDE NABIZLARI DÜZELİYORDU"

GATA'YI Hava Tabip Teğmen olarak bitirdiğini söyleyen yarışmacı, pratisyenlik sürecini Bandırma F16 Üssü'nde yaptığını ve uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ambulans uçaklarında görev aldığını söyledi. Yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'nun "Havada yaşadığınız ilginç bir olay var mı?" sorusu üzerine "Makedonya'dan yaralı uzman çavuşları getirmiştik. Orada yabancı dil bilemedikleri için dertlerini anlatamamışlar, beni görünce çok mutlu oldular. Başarıyla nakletmiştik. Havada hayati tehlikesi olan kişileri döndürdüğümüz zamanlar oldu. Gazilerimizi taşırken bir abla şefkatiyle ellerini tutarak vatan sana minnettar, şimdi topraklarımıza gidiyoruz diyordum. Onların da bunu duyunca tansiyonları ve nabızları düzeliyordu" dedi.

KENAN İMİRZALIOĞLU DUYGULANDI

Yarışmanın anlattıkları karşısında duygulanan İmirzalıoğlu ise "Ne mutlu size. Bu vatan için görev yaptınız, emek verdiniz. Sizin nezdinizde bu vatan emek veren, görevlerinin başında olan tüm askerlerimize ve görevlilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Anlattıklarınızla bizi de duygulandırdınız" ifadelerini kullandı.