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Milyoner'de 5 milyon TL kazanan Berk Göktaş, parayı nasıl değerlendireceğini anlattı: Yüksek lisans için kullanacağım

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Berk Göktaş, sorulara doğru cevaplar vererek 5 milyon TL'lik büyük ödülü kazandı. Duygularından bahseden genç yarışmacı, parayı nasıl değerlendireceğini açıkladı.

"PARAYI KÜLTÜR VE BİLGİ BİRİKİMİM İÇİN DEĞERLENDİRECEĞİM"

19 yaşındaki Göktaş, "Kazandığın ödül ile ne yapacaksın?" sorusuna "Kazandığım parayla yurt dışındaki yüksek lisans eğitimimi tamamlamayı düşünüyorum. Gezmeyi seven biri olduğum için yurtdışında görmediğim yerlere gitmek istiyorum. Oradaki teknoloji ve kültürü tanımak istiyorum. Dünyadaki problemlere çözüm getirmek amaçlı teknolojik amaçlı bir yorum getirmeyi amaçlıyorum. Kazandığım parayı kültür ve bilgi birikimimi artırmaya yönelik değerlendireceğim" cevabını verdi.

Yarışmaya katılmak isteyenlere tavsiyede bulunan Berk Göktaş, "Asla hayallerinden vazgeçmesinler. Kalplerinin sesini dinlesinler ve hiçbir zaman meraklarını yitirmesinler" dedi.

Milyoner'de 5 milyon TL kazanan Berk Göktaş, parayı nasıl değerlendireceğini anlattı: Yüksek lisans için kullanacağım

5 MİLYON TL KAZANDI

12 soruyu bilerek büyük ödüle gelen Berk Göktaş'a finalde "Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, 'biz bir çeşit yemeğe asla katlanmayız' diye isyan edip Hz. Musa'dan 'Rabb'ine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" sorusu soruldu. Berk Göktaş "Mercimek, Soğan, Nohut ve Sarımsak" şıkları arasından C şıkkı Nohut'u yanıtlayarak 5 milyon TL'yi kazandı ve tarihe geçti. Yapılacak yüzde 20'lik kesinti sonrası genç yarışmacının eline 4 milyon lira geçecek.

Milyoner'de 5 milyon TL kazanan Berk Göktaş, parayı nasıl değerlendireceğini anlattı: Yüksek lisans için kullanacağım

Ecem Altan
Ecem Altan
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