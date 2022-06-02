Milli Futbolcu Öyle Bir Şey Yaptı Ki... - Haberler

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Burak Yılmaz'ın yaklaşık 1 yıldır beklediği motosiklet 1800 cc'lik çok güçlü bir motora sahip. 156 beygir güç üreten motosiklet 6 vitesli... Motosikletin en özel parçalarından biri olan karbüratörlü olması. Bu da motosikletin güçlü ve tok sesini sağlıyor.

OTURMA BÖLÜMÜ TEK KİŞİLİK

Özellikle kendi hakimiyetini sağlamak için direksiyon ve ayak fren aksamlarını boyuna göre tasarlanmasini istedi. Oturma bölümünü tek kişilik yapması bu tutkusunu yalnız yaşamak istedigini gosteriyor. Burak Yılmaz, renkleri ve tasarımı dahil her detayına kendisinin karar verdiği çok özel ve farklı bir TT Custom motosiklete sahip oldu.

Ünlü isimlerin tercihi

Tarhan Telli'nin sahibi olduğu TT Custom'dan daha önce de, Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Shaquille O'Neal, Emre Belözoğlu, İlhan Mansız, Pascal Nouma, Mehmet Topal, Volkan Demirel, Hidayet Türkoğlu gibi ünlü isimler de motosiklet almışlardı.

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